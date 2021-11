Mano a mano che la notizia si è diffusa, sono state tante le persone che hanno voluto esprimere il loro dolore per la morte di un decano del commercio barese. Di un uomo che per strada del centro, tutti riconoscevano e salutavano con affetto. Era per tutti don Raffaele, un barese doc che a questa città di commercianti ha dato il suo contributo. Che ha cresciuto “figli” acquisiti per le strade che da lui erano certi di ricevere consigli.

Don Raffaele mancherà a una città che ha l’animo del commercio e che, con con questo amore nel cuore, continua ad affronta le sue battaglie più dure. Raphael, il suo primo negozio di abbigliamento, fondato nel 1966, è stato solo il primo di una fortunata serie, gestite dal figlio e dal nipote. Ed è proprio quest’ultimo che lo ricorda così: