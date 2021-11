“Ma la Puglia è pericolosa?”. Si rivolge così Papa Francesco ad un gruppo di fedeli pugliesi presenti a Roma all’udienza del mercoledì. Il video, pubblicato da Savino Montaruli, dell’associazione di impegno civico “Nati per resistere” sta facendo il giro del web. Papa Francesco è stato più volte in Puglia, a Bari, ma anche a Molfetta ed Alessano per ricordare don Tonino Bello.

