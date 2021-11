Mille nuovi alberi da piantare il 2 dicembre. E’ l’inizio della campagna nazionale a cura di AzzeroCO2 e Legambiente che interesserà Milano, Roma e Bari. Proprio nel capoluogo pugliese il progetto Mosaico Verde prevede la creazione del parco Urbano Asi, finanziato da Fastweb. L’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2, ma contribuendo anche alla riqualificazione di territori urbani, al miglioramento della biodiversità e della qualità della vita.

“Per fortuna la sostenibilità ambientale è ormai un tema di interesse collettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. Nei prossimi giorni pianteremo alle porte della città mille alberi che andranno ad assorbire nel corso della loro vita 700 chili di anidride carbonica ciascuno. In linea con quanto l’amministrazione comunale sta portando avanti con la realizzazione di nuovi parchi e spazi verdi, da quelli più grandi come il parco nella ex Rossani, nell’ex Gasometro”.

Lo standard, nel rispetto delle normative nazionali e dei criteri internazionali stabiliti dal protocollo di Kyoto, garantisce per ciascun progetto forestale i criteri ecologici di biodiversità e sostenibilità socio-economica del rimboschimento stesso. Le giornate di riforestazione saranno aperte anche ai figli dei dipendenti con l’obiettivo di coinvolgere anche i più piccoli e diffondere maggior consapevolezza al rispetto dell’ambiente anche nelle future generazioni.

Grazie ad uno studio realizzato da AzzeroCO2 e Legambiente per il Sole24ore, è possibile dare dei valori economici ai servizi offerti dalle foreste. Numeri che, inseriti in un business plan, restituirebbero tempi di ritorno degli investimenti in infrastrutture verdi di 4-5 anni.

Foto pixnio – redfox

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.