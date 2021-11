La città si prepara alle festività natalizie con l’apertura straordinaria dei mercatini a dicembre. Da Carbonara a Japigia, sino a Poggiofranco, ma anche a Santo Spirito, sono tante le aperture straordinarie che offriranno maggiore opportunità ai cittadini di non farsi trovare impreparati per i regali natalizi. Ecco le date e i luoghi delle aperture:

Domenica 5 dicembre, mercato via Vaccarella a Carbonara; Mercoledì 8 dicembre mercato settimanale di Santo Spirito, Torre a Mare e Japigia; Domenica 12 dicembre mercato dia De Ribeira, quartiere San paolo; Domenica 19 dicembre mercato via Salvemini (mercato del giovedì hotel Ambasciatori); Domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio mercato via Madre Teresa di Calcutta (Poggiofranco).

