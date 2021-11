Un volontario di Gens Nova ha rinvenuto una tartaruga presumibilmente appartenente alla famiglia della Caretta Caretta, il ritrovamento è avvenuto nelle acque antistanti il lungomare di Santo Spirito, nelle vicinanze del lido “il Titolo”.

Il volontario ha immediatamente allertato la Guardia Costiera. Ma per la tartaruga non c’è stato nulla da fare. Non è la prima volta che sul litorale barese sono rinvenuti tartarughe della stessa specie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.