Su tutta la Puglia è stata lanciata dalle 14 di oggi, 26 novembre, una allerta meteo “gialla” valida per 20 ore a causa dei forti venti di burrasca. Lo scrive la protezione civile in caso di procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico. Le raffiche di vento sono state già segnalate dai cittadini a Bari.

