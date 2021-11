Sabato di vaccinazioni no stop al Policlinico di Bari per pazienti fragili e caregiver. In programma 3mila somministrazioni per pazienti diabetici, ematologici, oncologici, neurologici, con malattie rare e i loro accompagnatori.

Domani, 27 novembre, dalle ore 8 saranno aperti 42 ambulatori per la terza dose di vaccinazione anti Covid-19. I pazienti, seguiti dai centri di cura dell’ospedale, sono stati preventivamente convocati e potranno contestualmente fare anche il vaccino antinfluenzale.

