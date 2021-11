L’albero di Natale di Bari è pronto per essere montato. Da questa mattina gli operai sono al lavoro per l’allestimento del maxi albero in piazza Ferrarese. Per quanto riguarda la progettazione degli eventi, restano confermati gli appuntamenti del 6 dicembre con l’illuminazione dell’albero, anche se sarà ridimensionata. Annullati gli spettacoli del 24 e del 31 dicembre.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla scelta di replicare l’accensione dell’albero tutti i giorni, dall’8 al 26 dicembre inclusi, con uno spettacolo di luci e musica riprodotta della durata di circa 8 minuti. In questo modo si intende favorire la partecipazione all’evento “eccezionale” dell’illuminazione e garantire a quanti più cittadini possibile di partecipare ad un momento di comunità e tradizione come quello in programma.

