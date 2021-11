Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella premia 30 Alfieri della Repubblica e tra questi c’è Betsalot Dereje Negatu, di 16 anni, residente a Bari. La studentessa è stata premiata per aver conquistato una borsa di studio, grazie al suo impegno nell’integrazione, e averne poi diviso il valore economico (500 euro l’anno) con un’amica che vive le sue stesse difficoltà. Betsalot è originaria dell’Etiopia e frequenta da un anno il liceo linguistico a Bari.

Da sei anni è in Italia con il padre. Ha sempre partecipato con impegno alle attività di integrazione che le sono state proposte, migliorando i voti a scuola e raggiungendo il suo primo traguardo con il superamento dell’esame di licenza media. Purtroppo la sua famiglia non si trova in buone condizioni economiche e il padre ha un lavoro che lo costringe fuori casa. Per questo Betsalot è stata scelta come beneficiaria della borsa di studio di Save the Children nell’ambito del progetto ‘Fuoriclasse’. La borsa di studio mira a fornire un supporto economico e anche un accompagnamento da parte di un tutor dedicato.

La ragazza ha deciso di dividere la borsa di studio con la sua migliore amica, Ididdia, anche lei di origini etiopi, la cui famiglia la accoglie quando il papà è impegnato con il lavoro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.