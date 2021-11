“Aspettando il Natale”: in corso Vittorio Emanuele allestita una “mostra” di stand organizzata nel rispetto delle normative anti Covid. “Fra addobbi natalizi e articoli da regalo, avremo un primo assaggio del Natale 2021 – spiega il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti – Sono ventisette gli artigiani pugliesi che si alterneranno negli stand presenti in piazza, allestiti a tema natalizio”. “Aspettando il Natale” resterà in piazza Libertà fino a domenica 5 dicembre per poi cedere il passo alle iniziative del comune di Bari e del Municipio 1.

