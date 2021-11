Il Mc Salentum Terrae ed Aci Bari-Bat hanno organizzato la seconda edizione di “MotorTerapia, Trofeo ACI Bari-Bat”, una gara di emozioni, abbracci e sorrisi, dove i navigatori speciali saliranno a bordo di auto sportive e moto per vivere un giro emozionante in pista. La manifestazione si terrà domenica, 28 novembre, all’autodromo del Levante di Binetto.

“Un progetto – spiega Francesco Perulli, presidente del Mc Salentum Terrae, ideatore del “Trofeo MotorTerapia” – finalizzato al coinvolgimento attivo di tutte le persone con diversa abilità motoria o cognitiva, che avranno modo di trascorrere una mattinata sulla griglia di partenza dell’autodromo più affascinante della Puglia, l’autodromo del Levante di Binetto, nella quale verremo ospitati, grazie alla preziosa collaborazione con “Safe & Emotion”. L’evento è stato inserito nel programma più ampio di “Levante Track day”.

Tutti i navigatori speciali dovranno arrivare in autodromo verso le 10 per verificare i moduli di iscrizione e prepararli per l’ingresso in pista dalle ore 11.30 alle 13.00.

“I navigatori speciali – continua Perulli – avranno la possibilità di girare in pista con splendidi bolidi, in quanto hanno aderito alla manifestazione il “Ferrari Club Italia”, il “Porsche Club Puglia” ed il gruppo “Lotus Sud”. Per gli amanti delle due ruote ci sarà il “Gold Wing Club Italia”, sezione Puglia”.

La novità di quest’anno è la presenza dei quad del gruppo “Salento Quad Off Road”, che saranno pronti a creare emozioni nel circuito off road della pista. Questa novità si terrà dalle 10.00 alle 11.15, prima di salire a bordo dei bolidi. In auto sarà obbligatorio indossare la mascherina e disinfettare le mani prima dell’ingresso. I posti auto verranno opportunamente disinfettati ad ogni cambio di navigatori. Nei punti di maggior assembramento sarà obbligatorio indossare le mascherine.

“Regalare un sorriso ai ragazzi meno fortunati, questo è l’ammirevole obiettivo del presidente del Mc Salentum Terrae, Francesco Perulli – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – L’Automobile Club di Bari/Bat è sempre stata sensibile nei confronti delle categorie fragili ed è particolarmente lieta di unirsi a Francesco Perulli al fine di realizzare la giornata dedicata ai ragazzi con disabilità e di regalare un sorriso non solo a loro ma alle loro famiglie. Ovviamente va rivolto il sentito ringraziamento ai possessori di auto e moto sportive che si prestano gratuitamente a trasportare i ragazzi in pista con l’attenta supervisione dei commissari di gara”.

“Finalmente un ritorno alla normalità – commenta il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo – Motorterapia secondo Trofeo Aci Bari torna all’autodromo di Binetto, permettendo ai nostri navigatori speciali di trascorrere una giornata spensierata all’insegna della sicurezza stradale. Tra loro ci sarà il nostro socio speciale Antonio Tateo, di rientro dal corso di guida sicura Advance presso l’autodromo di Vallelunga. L’Automobile club Bari Bat è vicino alle categorie deboli cercando di assisterle in ogni modo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.