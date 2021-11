“Le tradizioni vanno rispettate, soprattutto a Natale, quindi siamo lieti di annunciarvi ufficialmente che quest’anno dopo la triste pausa dell’anno scorso ci sarà l’appuntamento natalizio per antonomasia”. A Bari torna la pattinata dei Babbi Natale, come annunciano gli appassionati e organizzatori sui social. Domenica 19 Dicembre alle 11 la partenza da Pane e Pomodoro, il giro partirà alle 11:30, durerà 90′ massimo.

“Al termine del giro, per chi vuole, si rimane in spiaggia per mangiare e bere qualcosa insieme. Ci sarà la possibilità di acquistare qualcosa nei dintorni o direttamente in centro città, distante 10 minuti in pattini”.

