Manifestazione di protesta questa mattina a Bari da parte del comitato Amici della Rossani per chiedere al Comune l’abbattimento del muro di cinta dell’ex caserma, su corso Benedetto Croce. “Oggi il Parco Rossani è qui, pronto per essere inaugurato. Eppure il muro su corso Benedetto Croce è ancora in piedi, vincolato dalla sovrintendenza – spiega uno dei manifestanti sui social – I parchi devono essere aperti, visibili, attraversabili con ingressi da tutti i lati e ben illuminati. I muri, invece, vanno abbattuti. Un parco sognato per tanto tempo che rischia di veder prevalere il degrado e la delinquenza, situato tra la stazione dei pullman su largo Ciaia e quella dei treni su via Capruzzi. I percorsi partecipativi non terminano con la realizzazione di un’opera ma prendendosi cura dei luoghi e delle persone giorno per giorno. Ecco perché siamo ancora qui, per chiedere alla Sovrintendenza di guardare alla città non con gli occhi della burocrazia ma in base alle esigenze dei cittadini”. “Perché crediamo che questo Parco possa diventare davvero il fiore all’occhiello della nostra città”, conclude.