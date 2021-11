Notte di incidenti in provincia di Bari. Dopo la tragedia in cui sono morti due ragazzi, altro incidente tra Castellana Grotte e Monopoli. Due feriti gravi e 4 meno gravi in seguito ad uno scontro frontale tra una Volkswagen Passat SW e una Fiat Panda

Ad avere la peggio chi era alla guida e il passeggero della Fiat entrambi sono stati ricoverati dal 118 in vari ospedali.

Altro incidente a Monopoli, in contrada Gorgofreddo: un’ auto è finita contro un muretto a secco e si è ribaltata. Gravemente ferito un giovane e ricoverato in codice rosso a Bari. (Foto Vivilastrada)

