Bufera sul ginecologo di Bari che prometteva guarigioni con rapporti sessuali. Vertice a Roma per il teatro Petruzzelli. Il via alle terze dosi dal primo dicembre per gli over 18. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 novembre. Troppi incidenti a Bari e in Puglia. L’appello di Ciao Vinny

Lunedì 22 novembre. Il Comune dà il via libera ai mercatini di Natale a Bari

Martedì 23 novembre. Vertice a Roma sul futuro del Petruzzelli

Mercoledì 24 novembre. Bufera sul ginecologo di Bari: pioggia di segnalazioni

Giovedì 25 novembre. Indagato il ginecologo di Bari che prometteva guarigioni con rapporti sessuali

Venerdì 26 novembre. Partorisce e discute la tesi di laurea dall’ospedale. La storia di Yvonne

Sabato 27 novembre. Vaccini Covid, dal primo dicembre anche per gli over 18 in Puglia

