L’Amtab informa che nel rispetto delle fasce di garanzia (ore 05:30/08:30 e ore 12:30/15:30), così come previsto dagli accordi e dalla normativa vigente, l’Organizzazione Sindacale UGL ha indetto un’astensione dal lavoro il giorno 0+3 dicembre 2021 per adesione allo sciopero nazionale contro l’introduzione dell’obbligo del “green pass” per accedere ai luoghi di lavoro.

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari, sono di seguito riportate: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 08:30 alle ore 12:30 personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime 4 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili.

