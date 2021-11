Addio a Vito De Gennaro, noto imprenditore di Bari. Aveva 71 anni. Tanti i messaggi di cordoglio. Tra i tanti spicca quello della figlia, Annabella, imprenditrice ed ex assessore al Comune di Bari. “Nella tazza di latte con il miele, nello squillare del telefono in orari improbabili, nell’azzurro del cielo che mi ricorda i tuoi occhi. È lì che ti cercherò e troverò sempre – scrive suo social Annabella – Adesso so che sei con la tua adorata mamma, tuo padre e i tuoi fratelli e sono felice sono davvero felice che tu abbia smesso di soffrire perché la tua anima gentile non meritava più di vivere in questo posto che ormai di gentile ha davvero poco. Quella gentilezza però la porto dentro di me e così faranno i tuoi nipoti”.

“Vito Degennaro ci ha lasciati – scrive Enzo Del Vecchio – Per me è stato un amico fraterno, un maestro, un confidente. Uno degli imprenditori più illuminati della storia della nostra regione. Spero che nella casa del Padre, trovi conforto, serenità e giustizia! Un grande abbraccio ad Annabella de Gennaro e a Simone Degennaro, nel silenzio di una preghiera”. (Foto facebook Enzo del vecchio)

