“Godiamoci il Natale, lo shopping e gli aperitivi ma con attenzione. Chiediamo solo di stare attenti”. Così il sindaco Antonio Decaro in merito alle restrizioni previste per le prossime festività. In settimana si terrà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura per fare il punto della situazione. “Se sarà necessario – spiega Decaro – saranno presi provvedimenti, come ad esempio l’individuazione di aree dove sarà opportuno indossare la mascherina all’aperto. Alcuni sindaci lo stanno già facendo. Io stesso come presidente dell’Anci ho chiesto, a nome dei sindaci, di ripristinare l’obbligo della mascherina dal 6 dicembre al 15 gennaio. Godiamoci il Natale, magari usando la mascherina per ridurre possibilità del contagio”.

Per quanto riguarda la sospensione degli eventi del 24 e del 31 dicembre, varrà anche per i concerti nei locali. Mentre non si hanno ancora indicazioni sul concertone di fine d’anno. “In generale se si fa un concerto – spiega ancora Decaro – è opportuno limitare l’assembramento attraverso contingentamento. Vedremo. Nei prossimi giorni capiremo se ci saranno ulteriori provvedimenti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.