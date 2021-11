Allerta gialla da questa sera e per 22 ore della protezione civile della Puglia. L’allerta riguarda forti raffiche di vento in tutta la regione. La polizia locale di Bari invita alla prudenza da questa sera e per tutta la giornata di domani.

