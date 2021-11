In Puglia prosegue l’attività per le somministrazioni dei vaccini anti covid, con una accelerazione per le terze dosi, e un aumento degli orari, delle sedi e dei giorni di apertura degli hub.

Su www.lapugliativaccina.regione.puglia.it le modalità di prenotazione (dal 1° dicembre potrà prenotarsi per la terza dose la fascia dai 18 anni in su), ma sono a disposizione anche i canali CUP e le farmacie convenzionate che possono anche somministrare vaccini, quello dei medici di medicina generale e per le prenotazioni il numero verde 800713931.

Proseguono intanto le vaccinazioni con terza dose per il personale scolastico, universitario e delle forze dell’ordine, con chiamata diretta da parte delle amministrazioni competenti.

Nei centri vaccinali della ASL Bari, tra venerdì e domenica, sono state somministrate 6.678 dosi di vaccino anti-Covid. Continuano le vaccinazioni dedicate al mondo della scuola, in particolare richiami ma anche prime dosi, mentre si fa più intensa l’attività dei medici di Medicina generale che nel fine settimana hanno eseguito complessivamente 2.256 iniezioni a pazienti fragili e anziani.

Più di mille, inoltre, le somministrazioni fatte dai medici di famiglia a domicilio, in favore di pazienti non deambulanti. Sino ad oggi la campagna di terze dosi ha raggiunto 100.538 somministrazioni in tutto il territorio, rispetto ad un totale di 2milioni e 80.639.

