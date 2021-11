Per la prima volta, il Liceo Scientifico ‘E. Amaldi’ di Bitetto (Bari), toccherà la stratosfera grazie a due brillanti studenti che hanno partecipato al concorso che ha visto coinvolti ragazzi provenienti da 24 nazioni. La notizia arriva dalla pagina Facebook del liceo nel Barese.

“La loro proposta – scrivono – è stata accolta dal team di Astro Pi che spedirà un kit alla nostra scuola con tutto l’occorrente per realizzare il progetto. Una volta realizzato e testato dai due ragazzi, il prototipo sarà inviato sulla stazione spaziale internazionale (ISS) in orbita alla terra per permettere di testarlo per una settimana direttamente nello spazio”.