Tragedia nel Salento, un incidente stradale sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli costa la vita ad un 55enne. In prossimità dello svincolo per Galatone-Santa Maria al Bagno, una Fiat Multipla è finita contro un furgone che trasportava prodotti alimentari che pare fosse fermo sul lato destro della carreggiata nord in direzione Lecce.

L’impatto, troppo violento, non avrebbe lasciato scampo alla vittima, Giuseppe Leopizzi, 55 anni, imprenditore edile di Parabita. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Oltre alla vittima, sulla Fiat Multipla era presente una seconda persona, rimasta miracolosamente illesa. In queste ore i carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con cura la dinamica dell’incidente.

L’incidente è solo l’ultimo di una triste lista per il Salento, in poco più di due settimane si sono verificati tre incidenti mortali compreso quello di oggi. L’ultimo, lo scorso 23 novembre quando sulla Castro-Vignacastrisi una coppia di coniugi a bordo di una Punto si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione. Non c’è stato nulla da fare per la moglie, ferito gravemente il marito.

