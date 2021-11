Disagi sulla statale 100, dove per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato è finito di traverso sulla careggiata all’altezza di Triggiano. La polizia locale attraverso i suoi canali Telegram ha consigliato percorsi alternativi: uscita Casamassima per chi arriva da Taranto e uscita Capurso, Triggiano per chi arriva da Bari.

(Foto Amo Casamassima)

