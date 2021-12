Un cinghiale a rovistare tra i rifiuti abbandonati. Succede a Bari nel quartiere San paolo. Questo accadeva – scrive un utente sui social – domenica sera in via Lonero, per intenderci la via principale che collega tramite la strada del torrente il San Paolo a Fesca.

Il cinghiale mangiava da una busta di immondizia lasciata da qualche incivile vicino ai cassonetti della raccolta indumenti. Unici cassonetti presenti in questa strada perché qui c’è la raccolta porta a porta. Allora – conclude – noi possiamo fare tanti appelli all’amministrazione ma se non impariamo le regole del vivere civile, dubito che se ne possa uscire indenni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.