Per cause in corso di accertamento un camion è finito fuori strada, ribaltandosi, sulla tangenziale all’altezza di Mola. Ferito il conducente. Sul posto l’Anas e le forze dell’ordine. Chiusa al traffico temporaneamente la carreggiata con uscita obbligatoria all’hotel Barion.Si sono formate lunghe code. (foto repertorio)

