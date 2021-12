Si è svolto ieri pomeriggio, nella sala Giunta di Palazzo di Città, il primo incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alla mobilità Giuseppe Galasso e dai tecnici comunali, e i rappresentanti della principali realtà cittadine a vario titolo coinvolti in azioni di sensibilizzazione e promozione della mobilità ciclabile e sostenibile sul territorio comunale, con l’obbiettivo di dare avvio ai lavori utili alla costituzione della Consulta della mobilità sostenibile.

Questa prima riunione è stata l’occasione per esporre ai rappresentanti delle diverse associazioni presenti il procedimento amministrativo di costituzione della consulta, e per definire le modalità di lavoro. Sono stati condivisi gli interventi in via di definizione e la strategia dell’amministrazione sulla mobilità sostenibile, ed è stata accolta la proposta, formulata da Legambiente Eudaimonia Bari, di avviare un censimento dell’arredo urbano dedicato al parcheggio delle biciclette.

Si è concordato di procedere con incontri a cadenza bimestrale (mesi dispari) a partire da gennaio, preventivamente comunicati, che saranno aperti a tutti gli interessati e saranno dedicati al confronto tra cittadini e amministrazione sulle progettualità relative alla mobilità sostenibile, e alla stesura partecipata di una bozza di regolamento che disciplinerà i lavori della per la nascente consulta.

“Questo è l’inizio di un percorso che ci deve portare a condividere obiettivi e proposte ma anche punti di debolezza della città rispetto alla mobilità ciclistica e sostenibile – spiega l’assessore Galasso -. Abbiamo un’occasione straordinaria dettata dai tanti finanziamenti ricevuti dall’amministrazione comunale su questo fronte e dai tanti progetti in cantiere. Abbiamo sicuramente tanto lavoro da fare compatibilmente con l’assetto cittadino e con la sensibilità di una città che deve crescere di pari passo con le infrastrutture e per questo credo il lavoro della consulta sarà fondamentale. Ci impegneremo a condividere con le associazioni componenti i progetti in itinere e dove possibile le scelte strategiche sugli assi da completare facendo fede al biciplan cittadino e metropolitano che deve essere la nostra mappa di base. Voglio ringraziare tutte le associazioni e gli appassionati che hanno partecipato a questo primo incontro preparatorio dimostrando grande interesse e spirito propositivo. Da parte dell’amministrazione comunale c’è attenzione e disponibilità al confronto con i ciclisti e con tutti i cittadini che possono aiutarci a migliorare la vivibilità della città su questi fronti”.

All’incontro hanno partecipato:

FIAB Bari Ruotalibera – Roccaldo Tinelli

CUB Ciclisti Urbani Baresi – Vincenzo Cota

ASD PATTINATORI BARI – Claudio Trombetta

Circolo Eudaimonia Legambiente Bari – Roberto Antonacci

Bicicletta a Bari – Milena Franco

Scuola Franco Ballerini – Pino Marzano

Salvaciclisti Terre del Sud – Marco Terzi

ASD Mountain Bike Club Bari – Bepi Arrivo

Friday For Future – Andrea Mazzamurro

ASD Bari Motivation Bike – Fulvio Morgese

