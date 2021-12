Stamattina il Prefetto Antonia Bellomo ha incontrato i rappresentanti provinciali della Confcommercio, Confesercenti, CNA, UPSA Confartigianato, Federalberghi, AGIS e ANEC. Finalità dell’incontro è stata quella di condividere le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in attuazione del nuovo decreto legge.

Il Prefetto ha sottolineato il ruolo di rilievo che assumono gli operatori economici nell’opera di prevenzione e sensibilizzazione attraverso le rispettive attività commerciali attuando le verifiche richieste dalla normativa sul possesso del green pass dei loro dipendenti e avventori. Le organizzazioni di categoria presenti hanno assicurato la massima collaborazione richiedendo alla cittadinanza una responsabilità condivisa nel rispetto delle regole anti contagio, osservando il divieto di assembramento e l’uso delle mascherine all’aperto laddove non è possibile mantenere il distanziamento.

Obiettivo comune della complessa attività di controllo messa in campo dalla Forze di Polizia Statali e Locali, in questa delicata fase, è garantirne la buona riuscita attraverso la collaborazione di tutti per continuare in serenità la prosecuzione delle attività economiche e della vita sociale.

