Quest’anno il villaggio di Babbo Natale nel centro di Bari avrà anche un grande albero carico di doni. Quello donato da una azienda locale per rendere più accogliente la zona dedicata alle famiglie e i bambini tra piazza Umberto e via Sparano, da sempre punto di riferimento per lo shopping cittadino (foto anteprima).

Seppur costituito da strutture in acciaio e lampadine led, poco “tradizionale”, quello di piazza Umberto è il terzo albero nel quadrilatero murattiano. Si va ad aggiungere all’albero (sponsorizzato) fatto di luminarie sul lungomare in largo Giannella e al “bosco” di piazza del Ferrarese che quest’anno si accenderà ogni giorno dall’8 dicembre al 26 dicembre inclusi. Con uno spettacolo di luci e musica riprodotta della durata di circa 8 minuti, annullate invece le attività del 24 e del 31 dicembre in piazza del Ferrarese in modo da evitare assembramenti.

L’altra novità del Natale 2021 potrebbe essere la ruota panoramica, sempre in piazza Umberto, alta 22 metri, con cabine da sei persone che però potranno accoglierne al massimo quattro, operativa probabilmente dal 6 dicembre al 6 gennaio. La ruota dovrebbe essere montata sul lato di piazza Umberto vicino all’Ateneo e alla fontana monumentale, ma tutto passa dal parere dei tecnici comunali che stanno vagliando i dettagli per l’ok definitivo al progetto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.