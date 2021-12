A Bari uno sportello per le informazioni sul reddito di cittadinanza. Ogni venerdì, dalle ore 10 alle 12, al centro diurno polivalente comunale Area 51 (finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale CAPS), sarà attivo il nuovo Sportello di accompagnamento alle misure di sostegno al reddito rivolto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di rispondere alla necesità di orientare e supportare al meglio un’utenza spesso inconsapevole e impreparata in relazione alle misure di sostegno economico disponibili, soprattutto nel momento attuale. Lo sportello, perciò, si propone di svolgere attività di informazione e orientamento nell’individuazione delle misure che possono essere di supporto a livello economico, favorendo l’invio e l’accesso dei beneficiari a CAAF e patronati del territorio per ulteriori adempimenti e istanze più complesse.

Ad oggi, infatti, la maggior parte delle famiglie in condizione di disagio economico vivono la quotidiana difficoltà di non avere accesso agli strumenti utili a garantire un adeguato e dignitoso stile di vita. Per accedere allo sportello, che si avvarrà della figura di un operatore specializzato, è necessario prenotarsi contattando lo 080-5210288.

