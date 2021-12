E’ stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, 2 dicembre, al teatro Margherita, la prima mostra in Puglia prodotta da National Geographic. L’esposizione fotografica in occasione del festival della sostenibilità ambientale è realizzata da CIME sarà accessibile ai visitatori fino al 13 marzo.

“La mostra Planet or Plastic? è parte dell’impegno messo in campo da National Geographic a partire dal 2019 per sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento da plastica – spiega Marco Cattaneo, Direttore di National Geographic Italia – Un impegno partito con un numero speciale del magazine e che è proseguito con questa mostra itinerante ed eventi a livello nazionale e internazionale. Senza demonizzare una classe di materiali che hanno un valore inestimabile per l’umanità, la mostra si concentra soprattutto sulla plastica monouso e sull’importanza di un consumo responsabile. Come direttore di National Geographic Italia, sono particolarmente felice che possiamo esporla a Bari, dove abbiamo trovato una grande sensibilità per i temi ambientali, condividendo l’obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza e responsabilità di ciascuno di noi”.

La mostra con un forte spirito in difesa dell’ecosistema è nata dalla collaborazione con il Gruppo GEDI, a cura di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia. “Planet or Plastic?” si rivolge ad adulti e ragazzi, i cui contenuti e il cui percorso espositivo permettono un’esperienza immersiva nei temi trattati, testimoni delle gravi conseguenze ambientali dell’eccessivo utilizzo della plastica nell’ambito della nostra vita quotidiana.

TEATRO MARGHERITA, Bari – Dal 2 dicembre 2021 al 13 marzo 2022. Tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30. Ticket intero: € 8,50

