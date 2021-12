E’ tutto pronto per villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. Già nella giornata di ieri è stato ultimato il grande albero pieno di regali e di 20.400 luci a led bianche e rosse: dall’8 dicembre fino al 6 gennaio il villaggio sarà aperto ai piccoli.

Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22, per un totale di 96 ore di attività laboratoriali,15 ore di letture ad alta voce, 64 repliche di spettacoli per l’infanzia, 198 ore di animazione e intrattenimento a cura degli animatori del villaggio. L’allestimento prevede tre strutture coperte riscaldate, con accesso su prenotazione: il teatro degli elfi, la stanza delle storie e il laboratorio degli elfi, tutte adagiate su un prato di erba sintetica.

Ovviamente non potrà mancare fino al 25 dicembre Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini e la befana fino al 6 gennaio. Il 24 dicembre si terrà la tradizionale parata di artisti di strada per le vie pedonali: sei artisti accompagnati da una scanzonata Marching band, partendo da piazza Umberto I, attraverseranno via Argiro, via Sparano, corso Vittorio Emanuele. Non si svolgeranno spettacoli musicali o di intrattenimento su disposizione del sindaco Antonio Decaro, per evitare assembramenti e rischio contagi.

