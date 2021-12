Terze dosi per malati rari over 18, sedute vaccinali dedicate il 14 e 21 dicembre nell’hub di Catino

Due giornate di vaccinazioni con dose “booster” dedicate ai soggetti affetti da patologia rara e ai loro conviventi con età superiore ai 18 anni che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno da cinque mesi. E’ quanto organizzato dal centro territoriale Malattie Rare della Asl di Bari.

Si tratta, in particolare, del 14 e 21 dicembre, giornate in cui i pazienti e i loro conviventi over 18 potranno accedere a sportello all’’Hub di Catino dalle 14.30 alle 18, con il codice di esenzione per malattia rara e/o certificato di diagnosi rilasciato da Centro Accreditato della Rete Nazionale delle Malattie Rare e attestazione di completamento del ciclo vaccinale.

I soggetti affetti da malattia rara possono inoltre essere convocati direttamente dai Centri Specialistici Accreditati dai quali sono seguiti, prenotare la vaccinazione attraverso il sito “lapugliativaccina” o rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale che assicurerà la somministrazione a domicilio, in caso di soggetto non deambulante derivante da grave patologia. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Centro Territoriale Malattie Rare della ASL all’ indirizzo mail ctmr@asl.bari.it

