Iniziati i lavori di potatura dei platani in corso Mazzini, nel quartiere Libertà. Questo intervento di manutenzione ordinaria, solitamente, viene ripetuto con scadenza quadriennale e sempre nei periodi più freddi dell’anno.

Queste potature interessano circa 80 esemplari molto grandi che richiedono un’attenzione particolare, per questo i lavori dureranno tutto il mese di dicembre. Le manutenzioni avverranno suddividendo il viale alberato in piccoli tratti, così da contenere i disagi legati al parcheggio delle auto.

“Ultimate le manutenzioni dei platani – spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti – si proseguirà con i cercis in corrispondenza delle attività commerciali. Abbiamo concordato con il settore giardini di procedere con questo cronoprogramma in modo da non compromettere gli addobbi e le vendite natalizie”.

