La campagna vaccinale delle terze dosi in Puglia prosegue, ma la regione resta ancora al di sotto della media nazionale. E’ quanto emerge dal report della fondazione Gimbe. In particolare, il tasso di copertura vsccinale con terza dose è ad oggi del 26,2% della platea complessiva, mentre la media in Italia è del 31,8% con picchi del 44,5% e 43% raggiunti rispettivamente da Molise e Piemonte.

La Puglia è invece quarta in Italia per copertura della popolazione con doppia dose. Nello specifico, il 79,5% dei residenti ha completato il ciclo, contro una media nazionale del 77,1%. Infine, il 2,6% della popolazione pugliese risulta vaccinata soltanto con prima dose.

