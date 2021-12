In treno ai mercatini di Natale, è l’iniziativa promossa da Rete Ferroviaria Italiana pensata per le famiglie, ma anche per i ragazzi affinché possano raggiungere le diverse mete turistiche in Puglia senza utilizzare la macchina, ma con orari di partenza e arrivi dei treni “facili da ricordare”.

In particolare, con il cambio orario, in vigore da domenica 12 dicembre, i treni regionali partiranno e arriveranno da Lecce, Bari e Foggia sempre agli stessi minuti. Da Bari, da e per Foggia: partenze ai minuti 05/35, arrivi ai minuti 25/55; da/per Lecce: partenze ai minuti 02/32, arrivi ai minuti 28/58. Da Foggia, da/per Bari: partenze ai minuti 02/32, arrivi ai minuti 28/58. Infine, da Lecce, da/per Bari: partenze ai minuti 17/47, arrivi ai minuti 13/43. Tante le mete allestite a festa da raggiungere in Puglia.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Bari ospita i mercatini di Natale lungo la Muraglia della città vecchia e in piazza Umberto, a pochi passi dalla stazione centrale, con il villaggio di Babbo Natale per i più piccoli e lo spettacolo di Piazza Ferrarese illuminata dalle luci del giardino incantato

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Monopoli ospita invece le luminarie e le decorazioni dei mercatini nel centro storico e la pista di pattinaggio in Piazza Vittorio Emanuele, raggiungibile a piedi in 10 minuti dalla stazione ferroviaria. Anche Brindisi, dal 4 dicembre al 6 gennaio, si anima con i mercatini in piazza della Vittoria e in corso Umberto di fronte alla stazione ferroviaria.

Per tutto il periodo natalizio, Lecce offrirà ai visitatori i mercatini degli artigiani e la fiera dei Pupi dove si espongono le tipiche creazioni in cartapesta e terracotta degli artigiani locali. C’è poi Locorotondo, raggiungibile con i servizi di Ferrovie del Sud Est, dove saranno esposte 13 opere di vari artisti in piazza Vittorio Emanuele e un percorso illuminato nel centro storico. Infine, dal 7 dicembre al 6 gennaio anche Alberobello si vestirà a festa offrendo un percorso nei mercatini tra i trulli illuminati con figure proiettate sui coni.

Foto repertorio

