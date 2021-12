Cambia la viabilità a Capurso, nel Barese. A partire da oggi infatti, automobilisti, ciclisti e pedoni potranno percorrere via Triggiano da un capo all’altro senza più attese davanti al passaggio a livello.

L’eliminazione del passaggio a livello, nel dettaglio, rientra tra gli interventi di interramento dei binari tra Triggiano e Capurso in galleria artificiale, inseriti nel raddoppio della tratta ferroviaria “Bari Mungivacca-Noicattaro”. I cantieri per completare i tre km di galleria tra Capurso e Triggiano continueranno. Ferrovie del Sud Est sta infatti completando l’ultimo tratto di scavo in corrispondenza di Via Armellini a Triggiano, nel Barese.

Contemporaneamente, a Noicattaro, proseguono i lavori per la riapertura di via Cellamare con il completamento del nuovo ponte ferroviario in affiancamento a quello esistente.

