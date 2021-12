Una perturbazione polare ha colpito da alcuni giorni la Puglia come il resto d’Italia. Dopo la pioggia battente, le temperature medie continuano a scendere seppur rimanendo nella media invernale e i principali siti di bollettini meteo lo confermano.

Nel capoluogo pugliese si scenderà così dalla massima di 16 gradi, prevista per oggi 2 dicembre, alla temperatura massima di nove gradi attesa per martedì 7 dicembre. Stabili invece le minime tra i 10 e i 6 gradi. In vista c’è una buona probabilità di una giornata fredda ma soleggiata per sabato 4 dicembre, mentre da domenica inizierà un’ennesimo peggioramento del meteo con forti piogge e venti di maestrale.

