Aumentano in tutta la Puglia le prenotazioni dei vaccini anti Covid. Nella giornata di ieri, mercoledì 1 Dicembre, sono state registrate oltre 55mila prenotazioni. La media delle prenotazioni totali settimanali è passata da 6.810 al giorno (15 novembre al 21 novembre) a 18.324 al giorno (22 novembre -28 novembre) e ancora a 42.552 al giorno negli ultimi tre giorni (29 novembre – 1 dicembre).

ASL BA – Con una media giornaliera che si sta attestando progressivamente sulle 10mila somministrazioni, la campagna vaccinale dedicata ai richiami continua la sua corsa in tutta la provincia di Bari. Sono state infatti 10.090 le vaccinazioni registrate nelle ultime 24 ore di cui 8.725 richiami, 1048 seconde e 317 prime dosi. Di queste 1.450 somministrazioni sono state eseguite soltanto nell’hub Fiera del Levante.

La copertura assicurata dalla vaccinazione continua a crescere nella popolazione vaccinabile raggiungendo oggi il 91 per cento di protezione con almeno una dose e l’89 per cento con ciclo completo. Proseguono intanto le sedute dedicate ai soggetti fragili: il centro Territoriale Malattie Rare della ASL di Bari ha organizzato – dopo le sedute di novembre – altre due giornate di somministrazioni per assicurare la terza dose ai soggetti affetti da patologia rara che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno da cinque mesi.

