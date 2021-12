Le Grotte di Castellana si preparano al periodo natalizio annunciando “Stille d’inverno”, un calendario di eventi che si affiancherà alla consueta attività di visite. L’inizio ufficiale delle attività è previsto per il weekend del 4 e 5 dicembre e proseguirà fino all’8 gennaio.

Il primo spettacolo sarà quello di “Hell in the Cave”, spettacolo che affronta la prima cantica della Divina Commedia di Dante rendendola accessibile a tutti. Si prosegue poi con i concerti, il primo dei quali sarà quello di Tosca con Morabeza (titolo del suo ultimo album) previsto per il 9 dicembre alle ore 20:30.

Seguiranno gli appuntamenti con Chiara Civello che presenterà “Chansons”, un album di brani classici dal 1945 al 1975 di autori francesi e con Peppe Servillo & Solis String Quartet in “Carosonamente”, ispirato al nuovo album dedicato a Renato Carosone.

In aggiunta ai live musicali, ci sarà spazio anche per spettacoli ed iniziative culturali nel calendario di eventi di Natale delle Grotte di Castellana. Oltre al succitato Hell in the Cave (e relative repliche), si aggiungerà un altro appuntamento speciale con l’opera dantesca ossia “Hell in the Cave’s: Dante Jukebox”, una lettura della Divina Commedia inusuale e fuori dagli schemi. Ci si immergerà nel meraviglioso viaggio di Dante, con l’aiuto di un profondo conoscitore dell’opera dantesca, il professor Federico Canaccini, che risponderà alle sollecitazioni lasciate dal pubblico prima dell’inizio e durante lo spettacolo, e Roberto Abbiati, dalla cui mano nasceranno le illustrazioni suscitate dalla sensazione del momento.

A questi, seguiranno altri eventi come “Tango a dos voces”, un viaggio musicale e danzante nella storia di uno dei balli più apprezzati ed amati al mondo. Il viaggio partirà dal tango della prima metà del ‘900, per poi omaggiare gli artisti che hanno segnato la storia del genere.

Immancabile il Presepe Vivente che potrà essere osservato nei giorni 26, 27, 28 dicembre e 2 gennaio dalle ore 17:30. Mentre nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e 2 e 6 gennaio dalle ore 18:00 sarà possibile assistere al Grotte Mapping, spettacolare show multimediale proiettato sulla torre degli ascensori.

Tutte le informazioni sugli spettacoli, sulle modalità di acquisto biglietti o sulle prenotazioni per gli eventi gratuiti sono sul sito web dedicato www.stilledinverno.it e sui social ufficiali del cartellone di eventi. (foto Grotte di Castellana)

