Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è diventato nonno per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un messaggio pubblicato nel pomeriggio sui social. Da oggi, il presidente della Regione sarà dunque impegnato in un nuovo ruolo.

“Diventare nonno per la prima volta è veramente una gioia infinita – ha scritto – grazie di cuore a tutte e a tutti per i messaggi di auguri e di affetto che state mandando a me e alla mia famiglia e soprattutto a Giovanni e Federica per la nascita del piccolo Enea” – ha concluso.

