Tutte da ricostruire le cause di un incedente stradale che si è verificato in viale Orazio Flacco, a pochi passi dal Policlinico. Un’auto per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata ed è andata a finire sul marciapiede a ridosso di un bar. Non si conoscono le condizioni del conducente dell’auto e secondo quanto riferito, non ci sarebbero feriti tra i passanti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

