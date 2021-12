Proseguono la vaccinazioni anticovid in tutta la Puglia, rispettando i target di inoculazioni previsto dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Weekend di vaccinazioni in tutta la provincia. Per il secondo sabato consecutivo, il poliambulatorio ASL di Japigia si è convertito in hub per accogliere i medici di Medicina generale e i loro assistiti per proseguire la campagna vaccinale e assicurare prime e terze dosi.

Questa mattina sono state somministrate oltre 400 dosi di vaccino anti Covid a cura di 13 medici afferenti al distretto unico di Bari. Contestualmente altri 13 operatori hanno ritirato le dosi dalla sede dell’hub per spostarsi ed effettuare ulteriori 376 vaccinazioni a domicilio. Intanto l’attività prosegue anche negli hub di tutto il territorio provinciale dove ieri sono state effettuate 9.624 somministrazioni, di cui 8334 terze, 1003 seconde e 287 prime dosi. Sono finora in totale 151.166 le dosi “booster” assicurate alla popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo almeno cinque mesi fa.

La capacità erogativa dei punti vaccinali sta progressivamente aumentando anche nel fine settimana di pari passo con la adesione sempre più larga da parte dei cittadini alla campagna dei richiami.

La risposta degli utenti è importante, in alcuni casi sorprendente: è il caso di una coppia, Marco, 103 anni, e Pasqua, 100 anni, marito e moglie, che ieri si sono presentati puntuali all’appuntamento con la terza dose nell’hub di Bitonto.

