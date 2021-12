Una donna che lavorava in un ufficio postale, alla cassa, ha messo in atto il suo piano. Poi, dopo aver rubato una parte sostanziosa, l’ha sperperata tutta su dei videogiochi d’azzardo. Grazie a un semplice ma astuto espediente è riuscita a far sparire circa mezzo milione di euro dai libretti di deposito e risparmio di una decina di clienti di Poste Italiane: l’indagata, una ormai ex dipendente delle Poste, avrebbe speso il malloppo in gioco d’azzardo.

La responsabile dell’ammanco, che ha ammesso le proprie responsabilità, è iscritta nel registro degli indagati della Procura di Napoli con l’accusa di peculato. Il fatto è successo nell’ufficio che ha sede a Castel Capuano, una volta sede del Tribunale partenopeo. La vicenda, che si è diffusa velocemente nel quartiere, mettendo in allarme molti correntisti che subito si sono rivolti alle Poste, è venuta alla luce la scorsa estate, quando uno dei clienti vittima delle sottrazioni si è presentato negli uffici dell’azienda a Castel Capuano per denunciare la sottrazione di quasi 50mila euro successivamente confermata anche dagli accertamenti interni.

L’uomo, a questo punto, si è recato nel commissariato del quartiere Vicaria Mercato dove ha denunciato tutto alla Polizia di Stato. Alle indagini delle forze dell’ordine si sono affiancate anche da quelle interne delle Poste: da entrambe è emerso che la donna dirottava il denaro sostituendo il libretto in possesso dall’azienda (per esaurimento delle righe destinate alla registrazione delle operazioni) senza però fornire la nuova copia al cliente che, quindi, non aveva la possibilità di sapere costa gli stesse succedendo. E così, in più tranche, i suoi soldi venivano dirottati verso altri conti, anche con plausibili giustificazioni. Nel corso dell’indagine è venuto alla luce che l’ex dipendente aveva utilizzato lo stesso modus operandi anche con molti altri clienti e, al momento, si stima che la somma complessiva fatta sparire ammonti a 500mila euro.

Tra le vittime, tutte del quartiere, a quanto pare selezionate accuratamente dall’indagata, figurano operai, dipendenti del settore privato e anche un negoziante che si è visto sparire circa 100’0000 euro. Ma gli accertamenti sono ancora in corso e l’ammanco, di cui si è fatta carico Poste Italiane, potrebbe anche lievitare. L’indagata, messa alle strette, ha ammesso di essere stata lei ad architettare il meccanismo fraudolento: quando le è stato chiesto dove fosse finito tutto quel denaro, ha risposto che l’aveva speso con il gioco d’azzardo in quanto affetta da ludopatia. E, nel quartiere, chi la conosce, ha confermato il movente.

