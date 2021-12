E’ finalmente in arrivo un vaccino sicuro ed efficace anche per i bambini. Così Pierluigi Lopalco, ex assessore alla sanità esprime il suo punto di vista in merito al vaccino per la fascia 5/11 anni. Lo fa sulla sua pagina Facebook dove aggiunge: “Caro virus, non hai più scampo. Approvato da FDA ed EMA arriva una nuova formulazione dl vaccino Pfizer che si è dimostrato efficace nella fascia di età 5-11 anni ad un terzo del dosaggio. E’ stato sperimentano troppo poco? Niente affatto. Innanzitutto – spiega – lo stesso vaccino a dosaggio pieno è stato utilizzato in milioni di bambini e adolescenti di età compresa fra 12 e 18 anni.

Per la registrazione nella fascia fra 5 e 11 anni, è stato poi condotto uno studio clinico specifico su più di 3mila bambini. Dopo la registrazione, ad oggi, solo negli Stati Uniti, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino quasi 4 milioni e mezzo di bambini!