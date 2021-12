Porta Futuro Bari segnala che sono stati pubblicati 30 bandi per il conferimento di incarichi di collaborazione a 1.000 professionisti ed esperti da impiegare nelle PA regionali e territoriali per assicurare l’attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si tratta di figure professionali tecniche, così distribuite:

n. 6 ingegneri dei trasporti;

n. 105 ingegneri civili anche in Puglia e a Bari

n. 42 ingegneri gestionali;

n. 29 ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici anche in Puglia e a Bari;

n. 4 esperti statistici;

n. 4 periti chimici;

n. 24 ingegneri informatici;

n. 37 ingegneri energetici anche in Puglia e a Bari;

n. 12 ingegneri idraulici;

n. 24 ingegneri chimici anche in Puglia e a Bari;

n. 94 ingegneri ambientali anche in Puglia e a Bari;

n. 12 ingegneri;

n. 33 geometri;

n. 71 geologi anche in Puglia e a Bari;

n. 9 esperti tecnici in appalti;

n. 66 esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi complessi anche in Puglia e a Bari;

n. 5 esperti informatici anche in Puglia e a Bari;

n. 12 esperti in rinnovabili;

n. 27 esperti in edilizia;

n. 15 esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei;

n. 22 esperti in ambiente;

n. 80 esperti giuridici;

n. 12 esperti gestionali;

n. 29 esperti digitali;

n. 83 esperti amministrativi;

n. 13 chimici o fisici anche in Puglia e a Bari;

n. 22 biologi anche in Puglia e a Bari;

n. 6 avvocati esperti in diritto ambientale;

n. 79 architetti anche in Puglia e a Bari;

n. 23 agronomi anche in Puglia e a Bari.

La selezione degli esperti per incarichi PNRR non avviene tramite concorso pubblico ma tramite valutazione dei titoli e colloquio.

Modalità di partecipazione:

I professionisti interessati ai bandi per il conferimento di incarichi a esperti in attuazione del PNRR possono candidarsi entro le ore 14.00 del 6 Dicembre 2021 esclusivamente online tramite il portale inPA. Scadenza: lunedì 6 dicembre 2021

info: https://www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi

