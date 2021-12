E’ domenica mattina ore 8 e 30. In via delle Murge, quartiere Picone, c’è immondizia sparsa e bidoni che straboccano. C’è anche un maglione abbandonato tra i rifiuti. Plastica e vetro sparsi sul marciapiede e ogni genere di rifiuto. Camminare per strada è una corsa ad ostacoli.

