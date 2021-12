Incidente stradale nella tarda serata di ieri. È accaduto a Carbonara in via Vaccarella. Per cause ancora in corso di accertamento, il garzone di una pizzeria – che viaggiava a bordo di un motorino – è stato travolto da un’auto. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, la polizia locale e gli operatori del 118.

