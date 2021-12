L’arresto del ginecologo barese che prometteva guarigioni con il sesso. La morte di due fratelli in un incidente stradale. Le denunce per i disservizi al Giovanni XXIII per i ricoveri dei bimbi affetti da bronchiolite. A Bari la nuova modalità per rubare i cellulari. L’interrogatorio del ginecologo barese Giovanni Miniello e un rocambolesco incidente in viale Orazio Flacco, a due passi dal Policlinico. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 28 novembre. Auto fuori strada, muoiono due fratelli

Lunedì 29 novembre. L’odissea di una mamma al Giovanni XXIII

Martedì 20 novembre. Ai domiciliari il ginecologo di Bari nella bufera perché prometteva guarigioni con il sesso

Mercoledì 21 novembre. Vaccini ai bambini, la Regione Puglia comincia ad organizzarsi

Giovedì 22 novembre – Prima uno spintono a cui ha il cellulare in mano poi il furto. Ecco la nuova modalità per rubare i cellulari a Bari

Venerdì 23 novembre. Miniello: è il giorno dell’interrogatorio ma si avvale della facoltà di non rispondere

Sabato 24 novembre. Incidente rocambolesco in viale Orazio Flacco: un’auto si ribalta e finisce sul marciapiedi

