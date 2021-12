Da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le nuove regole anti-Covid e il Super Green Pass anche in zona bianca (fino al 15 gennaio) . Il decreto legge approvato dal Cdm il 24 novembre scorso ha regole ferree: prevede, infatti, sanzioni da 400 a mille euro per chi entra in ristoranti, locali senza il certificato verde “rafforzato”. E in questo senso il ministro Lamorgese e i prefetti annunciano controlli più serrati: le forze dell’ordine saranno impiegate alle fermate di bus e metro. In particolare per quanto riguarda i trasporti, a livello nazionale scatta inoltre l’obbligo del certificato verde “ordinario” (tampone molecolare valido 72 ore oppure tampone antigenico valido 48 ore).

In Friuli-Venezia Giulia, passata al giallo questa settimana, l’attivazione del certificato verde rafforzato è stata anticipata di sette giorni.