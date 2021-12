Nella mattinata di domani, alle ore 10, Confagricoltura Puglia terrà a Bari nella propria sede di via Giovanni Amendola, un incontro con i parlamentari del territorio, l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia e capigruppo al Consiglio regionale per affrontare i temi della PAC e dell’olivicoltura. Obiettivo, discutere il tema riguardante l’applicazione della nuova Pac.

Le prossime settimane saranno infatti decisive per le scelte sull’applicazione della nuova PAC. Confagricoltura è stata l’unica a rilevare pubblicamente la consistente riduzione delle risorse finanziarie dell’Unione Europea destinate all’agricoltura. I fatti, purtroppo, spiegano da Confagricoltura, “ci stanno dando ragione”.

“Questa riforma – sottolineano – ha un impatto devastante sulle colture mediterranee e, in particolare, sull’olivicoltura, simbolo della Puglia e impatterà negativamente sulla sua sussistenza. La nostra è la regione italiana nella quale si assume più manodopera agricola, l’8,22% del totale di tutto il Paese” – hanno specificato sottolineando che il settore impiega oltre 882 mila lavoratori agricoli e le giornate nell’olivicoltura occupano 90 mila lavoratori a tempo pieno.

“È fondamentale che si attivino tutti i meccanismi per arginare questo processo sia per quanto concerne i pagamenti diretti che per quanto riguarda lo sviluppo rurale” – hanno concluso.

